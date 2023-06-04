DAÜ’den iyi başlangıç

Büyük Kadınlar Ligi’nin ilk gününün ikinci maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Akdeniz Spor Birliği karşılaşmasında kazanan 94-70’lik skor DAÜ oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nin ilk gününün ikinci maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Akdeniz Spor Birliği karşı karşıya geldi. İskele Spor Salonu’nda oynanan maçın galibi 94-70’lik skor ile Mağusa ekibi oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodu başa baş bir mücadeleye sahne olurken, Girne ekibi ilk periyodu 21-19 önde tamamladı. DAÜ ikinci periyotla birlikte yükselişe geçerken, soyunma odasına 47-31 önde girdi. Üçüncü periyotta toparlanan Akdeniz Spor Birliği oyunu dengelese de farkı kapatacak skor üstünlüğünü elde edemedi. Son periyoda 20 sayı önde giren DAÜ, üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu ve mücadeleden 94-70 üstün ayrıldı.

DAÜ’de Santa Lara McMillan ve Zeynep Gül Tan öne çıkan iki isim olurken, Mc Millan 25 sayı 17 ribaunt, Zeynep ise 23 sayı 10 ribaunt ile maçı tamamladılar. Akdeniz Spor Birliği’nin en skorer ismi ise 19 sayı üreten Ruth Nwando Okigbo oldu.

