DAÜ Uluslararası “Basketball Cup Of Natıons 2022” Turnuvası başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Basketball Cup of Nations” turnuvası, 6 Aralık 2022 Salı günü, saat 17:00’de, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşen açılış töreni ile başladı. Törene; DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu da katıldı. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. İşçioğlu, tüm takımlara başarılar ve iyi eğlenceler diledi.6 – 16 Aralık 2022 tarihleri arasında, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan turnuvada bu yıl 8 farklı ülkeden 5 kadın takımı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, İran, Nijerya, Uganda) ve 8 erkek takımı (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Lübnan, İran, Sudan, Kongo, Nijerya ve Uganda) mücadele edecek.İki grupta karşı karşıya gelecek erkek takımlarından, gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar yarı finale çıkacak. Kadın takımları ise lig usulü tek devreli maçlar üzerinden mücadele verecek. DAÜ Basketball Cup of Nations 2022 final müsabakaları, 16 Aralık 2022 Cuma günü, saat 17:00’de, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşecek. Organizasyonun kapanış gecesinde üçüncülük – dördüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyanın yanı sıra çeşitli hediyeler de verilecek. Turnuvanın ilk gün karşılaşmaları ve sonuçları ise şöyle: