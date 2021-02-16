DAÜ oyuncusu, Filistin Milli Takımında

KKTC Basketbol Federasyonu Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) A Takım oyuncusu Sarri Elias Aljoulani, Aysa Kupasında mücadele edecek.
Sarri Elias Aljoulani, FIBA Aysa Kupası eleme karşılaşmalarına katılacak olan Filistin Milli Takımına davet edildi.
KKTC Basketbol Federasyonu da federasyonun facebook sayfasından tebrik mesajı yayınlayarak Sarri Elias Aljoulani’yi kutlarken, “Sarri Elias Aljoulani, Filistin Milli Takımına davet edilmiştir. Şu an eleme karşılaşmaları için Bahreyn'de bulunan Sarri'ye, KKTC Basketbol Federasyonu olarak başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
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