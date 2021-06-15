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Çetinkaya’yı, YDÜ durdurdu

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Çetinkaya’yı, YDÜ durdurdu
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Ligi’nin 4’üncü hafta açılış karşılaşmasında Çetinkaya Türk Spor Kulübü ile Yakın Doğu Üniversitesi karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadele 81-56 YDÜ üstünlüğü ile sonuçlandı.Bu sonuçla YDÜ ligde oynadığı dördüncü maçını da kazanırken, iki hafta üst üste kazanan ligin dikkat çeken ekiplerinden Çetinkaya dördüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.
Maçın en skorer ismi Çetinkaya’dan 21 sayı ile oynayan Horacious Jr oldu. YDÜ adına 17 sayı kaydeden İhsan Üğütücü ise takımı adına en çok sayı atan isim olarak maçı tamamladı.
 
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