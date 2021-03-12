banner583
34 0
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
Bu zihniyetle her yer çöplük olur
35 0
 
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
Dağçamurcular, çamura kavuşacak
19 0
Çiçekçilerin yüzü güldü
Çiçekçilerin yüzü güldü
75 0
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
Baykara:Kurumumuz zor şartlardan bugünlere geldi
34 0
Sanat camiasının acı kaybı
Sanat camiasının acı kaybı
159 0
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
Başbakan, THY müdüründen emir alıyor
175 0
banner529
banner570

Çetinkaya sahada

banner476

Çetinkaya sahada
Necati KÜLAHLILAR
KKTC Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Çetinkaya Büyük Erkek BasketbolTakımı, Basketbol Federasyonunun açık alanda antrenman yapma izni vermesinden sonra antrenmanlarına başladı.
Koç Kadri Alagöz yönetiminde Göçmenköy Çim Antrenman Sahasında antrenmanları başlayan Çetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımı, uzun aradan sonra antrenmanlara başlamanın mutluluğu ile ilk antrenmanını gerçekleştirirken, basketbolcuların hırslı çalıştıkları gözlemlendi.
Uzun yıllar sonra parkelere dönen Çetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupasında mücadele etmek.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.