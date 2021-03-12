Çetinkaya sahada

Necati KÜLAHLILAR
KKTC Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Çetinkaya Büyük Erkek BasketbolTakımı, Basketbol Federasyonunun açık alanda antrenman yapma izni vermesinden sonra antrenmanlarına başladı.
Koç Kadri Alagöz yönetiminde Göçmenköy Çim Antrenman Sahasında antrenmanları başlayan Çetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımı, uzun aradan sonra antrenmanlara başlamanın mutluluğu ile ilk antrenmanını gerçekleştirirken, basketbolcuların hırslı çalıştıkları gözlemlendi.
Uzun yıllar sonra parkelere dönen Çetinkaya Büyük Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupasında mücadele etmek.
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