Çetinkaya potada iki kulvarda devam edecek

Basketbolda mücadele eden Çetinkaya yeni sezonda da hem Prolig hem de U 20 Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.

Kadri Alagöz’ün koçluktan ayrılması ile yeni arayışlara giren Çetinkaya’da yapılan görüşmeler sonrasında yönetim kurulu, Çağdaş Bora ile anlaşmaya vardı. Böylece 2022-2023 sezonunda Çetinkaya liglerde yer alacak.

Sarı kırmızılılar ilk idmanını 1 Ekim Cumartesi günü yapacak.

