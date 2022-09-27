banner875
banner815
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
Klasik Hazine Avını Karakaya kazandı
9 0
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
Meteoroloji Dairesi'nden toz uyarısı
22 0
 
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
Devlet okulu idarecileri, üsluplarına dikkat etmeli
65 0
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
Driftte ilk yarışı Yücebaş kazandı
8 0
Kapanışın galibi Yenicami
Kapanışın galibi Yenicami
62 0
90 0
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
“Bu gidişle süt ve et ithal edecek duruma geleceğiz”
17 0
banner878

Çetinkaya potada iki kulvarda devam edecek

banner476

banner825
Çetinkaya potada iki kulvarda devam edecek
Basketbolda mücadele eden Çetinkaya yeni sezonda da hem Prolig hem de U 20 Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.
Kadri Alagöz’ün koçluktan ayrılması ile yeni arayışlara giren Çetinkaya’da yapılan görüşmeler sonrasında yönetim kurulu, Çağdaş Bora ile anlaşmaya vardı. Böylece 2022-2023 sezonunda Çetinkaya liglerde yer alacak.
Sarı kırmızılılar ilk idmanını 1 Ekim Cumartesi günü yapacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.