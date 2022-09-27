Çetinkaya potada iki kulvarda devam edecek

Basketbolda mücadele eden Çetinkaya yeni sezonda da hem Prolig hem de U 20 Ligi’nde mücadele etmeye devam edecek.
Kadri Alagöz’ün koçluktan ayrılması ile yeni arayışlara giren Çetinkaya’da yapılan görüşmeler sonrasında yönetim kurulu, Çağdaş Bora ile anlaşmaya vardı. Böylece 2022-2023 sezonunda Çetinkaya liglerde yer alacak.
Sarı kırmızılılar ilk idmanını 1 Ekim Cumartesi günü yapacak.
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