Çetinkaya parkede

Yıllar sonra yeniden Basketbol Büyük Erkekler Ligine katılacak olan Çetinkaya, yeni sezona yönelik ilk çalışmasını dün Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirdi.
Koç Kadri Alagöz yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanında basketbolcuların hırslı oldukları dikkat çekti. Bu arada Çetinkaya’da Basketbol Şube Sorumluluğu görevini ise merhum başkanlardan Urcan Vangöl’ün oğlu Raif Vangöl üstlendi.
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