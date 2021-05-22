Çetinkaya guardını buldu

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Çetinkaya, transfer gerçekleştirdi. Çetinkaya, Soyerspor'dan Doğukan Doğu'yu transfer etti. Oyun kurucu - guard pozisyonlarında oynayan Doğukan Doğu, Çetinkaya koçu Kadri Alagöz eşliğinde kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.
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