Çetinkaya, GAÜ’den pivot takviyesi yaptı

Basketbol Büyük Erkekler Ligi takımlarından Çetinkaya, yaptığı transferle yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirdi.

Çetinkaya,Girne Amerikan Üniversitesinden (GAÜ) Bert Beyaz’ı transfer etti. Uzun boyu ile dikkat çeken başarılı pivot Bert Beyaz, Çetinkaya koçu Kadri Alagöz eşliğinde Basketbol Federasyonunda attığı imza ile sarı kırmızılılara transfer oldu.

