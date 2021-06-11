Çetinkaya basketbolda da efsane

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Çetinkaya, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Nefesleri kesen maçı ikinci uzatma devresi sonunda 91-85’lik skorla kazanan Çetinkaya çok kritik bir galibiyete imza attı. Karşılıklı basketlerin sonrasında maçın normal süresi 70-70 eşitlikle tamamlandı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 80-80’lik skorla gidilen ikinci uzatmada Çetinkaya çok iyi bir oyun ortaya koydu ve maçı 91-85 kazanmasını bildi.
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