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Çetinkaya basketbolda da efsane

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Çetinkaya basketbolda da efsane
Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Çetinkaya, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.
Nefesleri kesen maçı ikinci uzatma devresi sonunda 91-85’lik skorla kazanan Çetinkaya çok kritik bir galibiyete imza attı. Karşılıklı basketlerin sonrasında maçın normal süresi 70-70 eşitlikle tamamlandı. İlk uzatma devresinde eşitlik bozulmadı. 80-80’lik skorla gidilen ikinci uzatmada Çetinkaya çok iyi bir oyun ortaya koydu ve maçı 91-85 kazanmasını bildi.
 
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