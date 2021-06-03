Çetinkaya 30 yıllık hasreti bitirdi

Çetinkaya, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni Horacious – Fuat ikilisinin etkili performansıyla mağlup ederek 30 yıllık galibiyet hasretini bitirdi

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde ikinci haftanın açılış maçında Çetinkaya, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ağırladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 98-66 kazandı. Çetinkaya 80’li yıllara şampiyonluklar ile damga vurmasının ardından 1990’da basketbol şubesini kapatmış, geçtiğimiz yıl ise yeniden liglere katılım göstereceğini açıklamıştı. Bu galibiyet Çetinkaya’nın 30 yılı aşkın bir zamandan sonra ilk resmi galibiyeti oldu.

Sarı kırmızılı takımda HoraciousJr 25 sayı ve 15 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren en önemli isim olurken, Fuat Çağdal da 22 sayı 7 ribaunt ile maçı tamamladı. DAÜ’de ise Uğur Kaya 22 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.



