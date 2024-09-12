Cem Çağal da kursiyerlerle buluştu

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Kademe E Antrenör Semineri bugün se Türk Basketbolunun önemli isimlerinden Cem Çağal’ı konuk etti

35 E Antrenör adayı Atatürk Spor Salonu’nda Cem Çağal’ım uygulamalı kursunu dinledi.

Çağal, Soyerspor oyuncularını da kullandığı teknik ve taktik uygulamaları konusunda ki dersini kursiyerlere verdi.



