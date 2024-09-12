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Cem Çağal da kursiyerlerle buluştu

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Cem Çağal da kursiyerlerle buluştu
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Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Kademe E Antrenör Semineri bugün se Türk Basketbolunun önemli isimlerinden Cem Çağal’ı konuk etti
35 E Antrenör adayı Atatürk Spor Salonu’nda Cem Çağal’ım uygulamalı kursunu dinledi.
Çağal, Soyerspor oyuncularını da kullandığı teknik ve taktik uygulamaları konusunda ki dersini kursiyerlere verdi.
 
 
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