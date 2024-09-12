Cem Çağal da kursiyerlerle buluştu

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 1.Kademe E Antrenör Semineri bugün se Türk Basketbolunun önemli isimlerinden Cem Çağal’ı konuk etti
35 E Antrenör adayı Atatürk Spor Salonu’nda Cem Çağal’ım uygulamalı kursunu dinledi.
Çağal, Soyerspor oyuncularını da kullandığı teknik ve taktik uygulamaları konusunda ki dersini kursiyerlere verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.