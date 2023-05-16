Çekişmeli maçın kazananı GAÜ: 71-61

Serinin üçüncü maçı İskele’de oynanırken mücadele bir kez daha deplasman takımının galibiyeti ile sonuçlandı. GAÜ bu zorlu karşılaşmayı 71-61 kazanarak seride 2-1 öne geçti

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de yarı final serisinde Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile CaesarG.Birliği arasındaki mücadele dikkat çekiyor.

Seride ilk maçı İskele deplasmanında kazanan GAÜ karşısında G.Birliği de Girne’de kazanarak seriyi eşitlemişti. Serinin üçüncü maçı İskele’de oynanırken mücadele bir kez daha deplasman takımının galibiyeti ile sonuçlandı. GAÜ bu zorlu karşılaşmayı 71-61 kazanarak seride 2-1 öne geçti.

11 KEZ EŞİTLENDİ, 10 KEZ ÜSTÜNLÜK DEĞİŞİMİ YAŞANDI

Dengeli ve eşit skor ile tamamlanan ilk periyodun ardından, ikinci periyotta istediklerini daha fazla yapan Girne ekibi, soyunma odasına 36-32 önde girdi. Toplamda 11 kez eşitlenen, 10 kez de üstünlük değişimi yaşanan maçın ikinci yarısında skoru lehine tutmayı başaran GAÜ, mücadeleyi 71-61 kazanarak seriyi 2-1’e getirdi. Girne’de oynanacak dördüncü maçı GAÜ kazanırsa finale yükselecek, G.Birliği’nin kazanması durumunda seri eşitlenecek ve finalisti İskele’de oynanacak son maç belirleyecek.

EN SKORERLER BERKEM VE OMİSAKİN

GAÜ’deBerkemDikengil 17, Hamit ÇEliktaşlılar 14 sayı üretirken, PraiseOkafor 8 sayı 15 ribauntluk bir performans ortaya koydu. Girne ekibinde ayrıca Emre Çetinarslan da 13 sayı atarak katkıda bulundu. CaesarG.Birliği’nin en skoreri 17 sayıyla maçı tamamlayan AkinjideOmisakin olurken, James Baker, Atilla Topaloğlu ve Mert Akdeniz 12’şer sayı ile maçı tamamladı.



