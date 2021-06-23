Çekişmeli maç Koop’un

Koopspor ile Soyer Hacıganimlerplayoff maçı büyük çekişmeye sahne olurken, Koopspor 57-52’lik skorla parke zeminden galibiyetle ayrılarak seride öne geçti

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Lig’de Play-off yarı final mücadelesinin ikinci ayağında Koopspor ile Soyer Hacıganimler, Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan mücadele çekişmeye sahne olurken, Koopspor 57-52’lik skorla parke zeminden galibiyetle ayrılarak seride öne geçti. 12-15, 22-26, 40-41 ve 57-52’lik periyotlar sonunda Koopspor galip gelerek avantaj sağladı. Müsabakada Soyer Hacıganimler adına 16 sayı ile oynayan Kemal Taşçı, maçın en skorer ismi oldu. Koopspor adına 15 sayı kaydeden Alpay Şerbetçioğlu ise takımının en çok sayı kaydeden ismi olarak maçı tamamladı.

Serinin ikinci karşılaşması 24 Haziran Perşembe günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak. Koopspor galip gelmesi halinde seriyi 2-0 yaparak adını finale yazdıracak. Soyer galip gelmesi halinde seri 1-1 olacak ve finale yükselecek ekip 26 Haziran’da yine aynı salonda oynanacak müsabaka sonunda belli olacak.

