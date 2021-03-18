Cedili Cavaliers, Celtics'i yıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, 117-110 kazandıkları Boston Celtics maçında 10 sayı kaydetti.
Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, kendi sahasında Boston Celtics'i 117-110 mağlup ederken, karşılaşmada 19 dakika sahada kalan Cedi, 10 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.
Cavaliers'ta Collin Sexton 29, DariusGarland 25 sayı üretirken LarryNance 18 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.
Celtics'te Jayson Tatum'un 29, Jaylen Brown'un 28 sayılık performansları takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
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