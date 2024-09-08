Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, milli oyuncumuz Cedi Osman'la anlaşmaya vardı. Transferi, Yunan ekibinin Başkanı Dimitris Giannakopoulos duyurdu

NBA'de son olarak San Antonio Spurs forması giyen Cedi Osman Avrupa'ya dönüyor. Adı transfer döneminde eski takımı Anadolu Efes'le de anılan Cedi Osman, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'la anlaştı.

Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, sosyal medya hesabından, milli basketbolcuyla anlaşma sağladıklarını duyurdu. Böylece milli oyuncumuz, tıpkı Ömer Faruk Yurtseven gibi yeni sezonda Ergin Ataman'ın ekibi için ter dökecek.

