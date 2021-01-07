CBA çalışmalarına ara verdi

Ülkemizde son günlerde artan korona virüs vakalarından dolayı futbol akademilerinin birçoğu faaliyetlerine ara verirken, faaliyetlerine ara verenler arasına basketbol akademileri de girdi.

Ülkemizin en önemli basketbol akademilerinden olan CyprusBasketball Academy (CBA) de vakaların artması ve sağlıkçıların görüşleri doğrultusunda çalışmalarına ara verdi.

İkinci bir duyuru yapılana kadar antrenmanların yapılmayacağını açıklayan CyprusBasketball Academy,“Umarız biran önce ülkemizde artan vaka sayıları azalır ve özgürce basketbol oynayabiliriz.” ifadelerini de kullandı.

