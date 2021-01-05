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Bu kez Bursa’da karşılaşacaklar

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Bu kez Bursa’da karşılaşacaklar
Türkiye ile Kıbrıs takımlarının farklı spor branşlarındaki buluşmaları devam ederken, buluşma adresi bu kez Bursa oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında bu akşam Kıbrıs saatiyle saat 19:00’da Tofaş Spor Kulübü, Bursa Nilüfer Tofaş Spor Salonunda Lefkoşa takımı KeravnosStrovolu Basketbol Takımını konuk edecek.
Maç için Bursa’ya giden KeravnosStrovolu takımı maçın oynanacağı Nilüfer Tofaş Spor Salonunda son antrenmanını gerçekleştirdi. Lefkoşa’da oynanan ilk maçı Tofaş Spor Kulübü, 84 – 74 kazanmıştı.
 
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