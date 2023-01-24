Boston'dan sürpriz mağlubiyet

NBA'de mücadele 7 maç ile devam etti. NBA'in en başarılı takımı Boston Celtics, Orlando Magic deplasmanında beklenmedik bir yenilgi aldı. Houston Rockets ise Alperen Şengün'ün başarılı oyunuyla 13 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

NBA'in en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Boston Celtics, Orlando Magic'e konuk oldu.

Maçın, başa baş bir mücadele ile geçen ilk yarısı Orlando'nun 55-54 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Orlando, hem savunmada hem de hücumda etkisini arttırdı. Boston'da Jaylon Brown ve Jason Tatum dışındaki oyuncular sayı üretmekte zorlanınca Orlando Magic maçtan 113-98 galip ayrıldı.

Böylece Boston'ın 9 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Jaylon Brown ve Jason Tattum, 26'şar sayı ile maçın en skorer isimleri oldu.

Doğuda liderlik mücadelesi veren Milwaukee Bucks ise Detroit Pistons deplasmanına çıktı.

Milwaukee, ilk çeyrekte rakip potaya adeta sayı olup yağdı. Milwaukee ikinci çeyreğe, 49-24 önde girdi.

Maçın kalan kısmında da yüksek şut yüzdesi ile oynayan konuk ekip, karşılaşmadan 150-130 galip ayrıldı.

Milwaukee'de bençten gelen oyuncular 71 sayı üreterek galibiyette önemli pay sahibi oldu.

13 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Houston Rockets ise Minnesota Timberwols'u ağırladı.

Maçın ilk yarısı 56-56 sonuçlandı. Üçüncü çeyrekte rakibine üstünlük kuran Houston, maçın son bölümüne 9 sayı önde girdi. Minnesota'nın son çeyrekteki mücadelesi yeterli olmadı ve Houston Rockets maçı 119-114 kazandı.

Jalen Green, 42 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Alperen Şengün ise maçı 21 sayı 7 ribaund 7 asist ile tamamladı.

Son 4 maçta 21 sayı, 13 ribaund ortalaması tutturan temsilcimiz Alperen Şengün, oyunda kalma süresini 35 dakika bandına çıkardı.

