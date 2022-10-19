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Biricik’ten nitelikli bilgiler

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Değişen ve yeni kurallar hakkında antrenör, yönetici konumunda kişilere ve basın mensuplarına yönelik eğitim veren Biricik, önemli bilgiler vererek, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

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Biricik’ten nitelikli bilgiler
KKTC Basketbol Federasyonu eğitim alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Basketbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Eğitim Koordinatörü Murat Biricik, federasyonun davetlisi olarak geldiği ülkemizde düzenlenen eğitim çalışmasında yer aldı.
Değişen ve yeni kurallar hakkında antrenör, yönetici konumunda kişilere ve basın mensuplarına yönelik eğitim veren Biricik, önemli bilgiler vererek, dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.
EĞİTİM ÇALIŞMASINA YOĞUN KATILIM
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve çok yoğun bir katılım sağlanan eğitim çalışması sonrasında KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, verdiği nitelikli bilgiler nedeni ile Biricik’e ve katılım gösteren basketbol ailesiyle spor basınına teşekkür etti.
 
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