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Biricik’in katılamayacağı hakem kursuna düzenleme

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Murat Biricik, Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akademisi’nin düzenleyeceği ilk hakem kursuna katılamayacağı için kurs, ülkemizden katılımcılarla yapılacak

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Biricik’in katılamayacağı hakem kursuna düzenleme
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı’nın kalp krizi geçirip tedavi görmesi nedeniyle KKTC Basketbol Federasyonu tarafından 24 – 26 Mart tarihleri arasında Atilla Topaloğlu Basketbol Hakem Akdemisi’nin düzenleyeceği ilk hakem kursunda yeni düzenlemeye gidiliyor.
İlgili eğitimi verecek olan TBF ve FİBA hakem eğitmeni Murat Biricik, Ankaralı’nın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Türkiye MHK’sinde bazı sorumluluklarını devralması gerektiğini bildirerek şu aşamada eğitime katılamayacağını ancak adaya en yakın zamanda eğitim vermek için geleceğini söyledi.
KKTCBF yönetimi is yapılacak olan hakem eğitim kursunda düzenlemeye giderek, kursun ülkemizden katılımcılarla yapılacağını, katılımın şu an yüksek olduğunu, ileriki tarihlerde TBF ile çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
 
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