Bir final klasiği: YDÜ-Koopspor

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde yarı final serisi ikinci maçında Koopspor ile Hacıganimler Soyer, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Seride ilk maçı kazanan Koopspor, H.Soyer’i ikinci maçta da 73-52 mağlup ederek finale yükseldi.



Koop’ta Alpay ve Arif öne çıktı

Maça iyi başlayan ve ilk periyotta fark yakalayan Koopspor ilerleyen periyotlarda da bu üstünlüğünü sürdürerek galip geldi. Koopspor’da 14 sayı atan Arif ile 12 sayı atan Alpay öne çıkan isimler olurken, Kemal Taşçı’nın 17 sayısı Soyer için yeterli olmadı.



Final serisi Pazar günü başlayacak

Bu neticenin ardından GAÜ’yü eleyen YDÜ’nün ardından Koopspor finale yükselen ekipoldu. 3’ü bulanın şampiyonluğa ulaşacağı final serisinde ilk maç 27 Haziran Pazar günü oynanacak.

