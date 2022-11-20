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BAÜ’nün rakibi LAÜ

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BAÜ’nün rakibi LAÜ
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Üniversiteler Spor Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ÜNİLİG’de eleme maçları devam ediyor.
Elemeler yarı finalinde LAÜ ile ODTÜ arasında oynanan ve iyi ayrı günde tamamlanan maçta LAÜ rakibi ODTÜ’yü 65-54 yenme başarısı gösterdi. Bu galibiyetin ardından galipler turunda BAÜ’nün rakibi LAÜ oldu. Mağluplar turunda ise  UFÜ ile ALÜ, ODTÜ ile de Girne Üniversitesi karşılaşacak. Bu sonuçların ardından eleme turlarındaki maç tablosu da netleşmiş oldu.
Program şu şekilde:
Galipler Turu:
LAÜ-BAÜ                           23 Kasım Çarşamba        19.30         Lefke Spor Salonu
Mağluplar Turu:
UFÜ-ALÜ                           22 Kasım Salı                  18.00 Girne Ertuğrul Apakan
ODTÜ-Girne Ü.                  22 Kasım Salı                  20.00 Girne Ertuğrul Apakan
 
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