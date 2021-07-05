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Baskette şampiyonluk düğümü çözülüyor

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Basketbolda Büyük Erkekler Ligi final serisinde Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında 6 Temmuz’da oynanacak olan beşinci ve son maçı kazanan şampiyon olacak

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Baskette şampiyonluk düğümü çözülüyor
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor’un karşı karşıya geldiği final serisinin beşinci maçı 6 Temmuz 2021 Salı günü oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak.
Kazanılmış üç maç esasına göre oynanan final serisinde büyük çekişme yaşanırken 2-2’lik eşitlik bulunuyor.
27 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını Koopspor 65-58 kazanarak 1-0 öne geçmiş, 29 Haziran’da RA25 Spor Salonu’nda YDÜ elde ettiği 65-55’lik galibiyetle seriyi 1-1’e taşımıştı. 1 Temmuz’da Koopspor ev sahibi olduğu üçüncü maçta rakibine 71-55’lik üstünlük kurarak 2-1 öne geçerken, 3 Temmuz Cumartesi günü YDÜ sahasında 79-67 galip gelerek durumu 2-2 yapmıştı.
Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki final serisi son maçında galip gelecek olan taraf şampiyonluğunu ilan edecek.
 
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