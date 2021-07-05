Baskette şampiyonluk düğümü çözülüyor

Basketbolda Büyük Erkekler Ligi final serisinde Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında 6 Temmuz’da oynanacak olan beşinci ve son maçı kazanan şampiyon olacak

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’nde şampiyonluk düğümü çözülüyor. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor’un karşı karşıya geldiği final serisinin beşinci maçı 6 Temmuz 2021 Salı günü oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele Atatürk Spor Salonu’nda yer alacak.

Kazanılmış üç maç esasına göre oynanan final serisinde büyük çekişme yaşanırken 2-2’lik eşitlik bulunuyor.

27 Haziran’da Atatürk Spor Salonu’nda oynanan serinin ilk karşılaşmasını Koopspor 65-58 kazanarak 1-0 öne geçmiş, 29 Haziran’da RA25 Spor Salonu’nda YDÜ elde ettiği 65-55’lik galibiyetle seriyi 1-1’e taşımıştı. 1 Temmuz’da Koopspor ev sahibi olduğu üçüncü maçta rakibine 71-55’lik üstünlük kurarak 2-1 öne geçerken, 3 Temmuz Cumartesi günü YDÜ sahasında 79-67 galip gelerek durumu 2-2 yapmıştı.

Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki final serisi son maçında galip gelecek olan taraf şampiyonluğunu ilan edecek.

