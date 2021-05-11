Baskette hazırlık maçları başladı

Basketbolda Yakın Doğu Üniversitesi ile Çetinkayaarasında oynanan hazırlık maçını özellikle ilk 2 periyottaki üstün oyunu ile Yakın Doğu Üniversitesi 64 – 54 kazandı

Soydan SAKALLI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kapalı alanda yapılan temaslı takım sporlarına müsabaka yapma izni vermesinin ardından basketbol takımları hazırlık maçlarına başladılar.

Basketbol Büyük Erkekler Liginin 2 takımı Yakın Doğu Üniversitesi ile Çetinkaya, hazırlık maçlarına başladılar.Yakın Doğu Üniversitesi ile Çetinkaya Atatürk Spor Salonundaki hazırlık maçında karşılaştılar. Eski hakemlerin yanı sıra yeni hakemlerin de görev aldığı maçı Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Çalışmalarına ara vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi, ilk 2 periyotta, verdiği aradan sonra antrenmanlara yeniden başlayan Çetinkaya karşısında farkı açtı. Son 2 periyotta ise Çetinkaya oyunda dengeyi kurdu. Buna rağmen rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi maçı 10 sayı farkla 64 – 54 kazandı.

