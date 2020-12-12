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Baskette açılışı Koopspor yaptı

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Açılış Kupası dolu tribünler önünde muhteşem bir finale sahne olurken, Alpay’ın müthiş performans sergilediği maçı Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 20 sayı farkla kazanan Koopspor, şampiyon oldu. Koopspor’da 23 sayı atan Kercem İnancı maçın en skorer oyuncusu oldu

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Baskette açılışı Koopspor yaptı
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Kupası muhteşem bir finale sahne oldu.
Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tüm salonun dolu olduğu finalde Koopspor, Yakın Doğu Üniversitesi’ni 72-52 yenerek şampiyon oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Koopspor, tüm periyotlarda üstün oyununu sürdürdü ve rakibini 20 sayı farkla yendi. Koopspor’da 23 sayı atan Kercem İnancı maçın en skorer oyuncusu olurken, 15 sayı 13 ribauntluk performans gösteren Alpay Şerbetçioğlu, finalin en değerli oyuncu seçildi.
Kupa coşkusu büyük oldu
Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde turnuva ikincisi YDÜ’ye kupasını Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı takdim etti.
Şampiyon Koopspor’a ise kupasını Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli verdi. Koopspor takımı kupayı kaldırarak büyük coşku yaşadı. Maçın en değerli oyuncusu Alpay Şerbetçioğlu, ödülünü federasyon sponsoruStockCyprus yetkilisinin elinden aldı.
 
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