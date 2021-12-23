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Basketbolun MHK’si yeniden yapılandırıldı

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Basket Federasyonu'nda Timuçin Pirgalıoğlu’ndan boşalan ve geçiçi olarak federasyon genel sekreteri Tamer Bolat’ın yürüttüğü Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ecevit Alper’in getirilmesi kararlaştırıldı. Ecevit Alper’in yanı sıra MHK üyelerini de belirleyen federasyon yönetimi, Hasan Gündüz ve Ramadan Büyükel’e görev verdi

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Basketbolun MHK’si yeniden yapılandırıldı
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KKTC Basketbol Federasyonu görev süresinde büyük önem verdiği hakemlik konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda federasyon yönetimi gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Timuçin Pirgalıoğlu’ndan boşalan ve geçiçi olarak federasyon genel sekreteri Tamer Bolat’ın yürüttüğü Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ecevit Alper’in getirilmesini kararlaştırdı. Ecevit Alper’in yanı sıra MHK üyelerini de belirleyen federasyon yönetimi, Hasan Gündüz ve Ramadan Büyükel’e görev verdi.
Yeni MHK Başkanı Ecevit Alper, yeni görevi almaktan mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, ülkede hakem eğitimlerini daha ileriye götürmek için çalışacaklarını söyledi
Murat Ciner sezon boyunca eğitim için ülkemizde olacak
MHK’deki yeni yapılanmanın yanında hakem eğitimleri konusu da federasyon yönetiminin bir diğer karar ürettiği gündem oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu ile gerçekleştirilen kapsamlı görüşmelerde alınan kararlardan birisi de hayata geçirildi. TBF A Klasman hakemi Murat Ciner, 2021-2022 sezonu için ülkemizde olacak ve Attila Topaloğlu Eğitim Akademisi’nin uygulamalı eğitim programında çalışacak.
Yeni hakem programı geliştirilmesinde Biricik katkı koydu
Federasyon yönetim, bunun yanında akademinin başına da Şefik Emre Coşkun’u getirme kararı aldı.
Eğitim programının belirlenmesinde TBF Eğitim Koordinatörü Murat Biricik’in raporu dikkate alındı. Hatırlanacağı üzere Murat Biricik ülkemizde temaslarda bulunmuş, hakemlerle ilgili incelemeler yapmış ve yeni hakem programının geliştirilmesinde KKTC Basketbol Federasyonu’na katkı koymuştu.
 
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