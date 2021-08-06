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Basketbolumuzun özel yeteneği Halil

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Basketbolumuzun özel yeteneği Halil
Soydan SAKALLI
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro TemizLig U20 Erkekler Ligi’nde heyecan devam ederken, Soyer’den Halil Çetinyay sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Henüz 16 yaşında olmasına rağmen U20 grubunda sayı krallığının en önemli favorisi olan Halil, birçok maçta sahanın en skorer ismi olmayı başarıyor. Farklı kategorilerde sayı krallıkları elde eden Halil, takımının DAÜ ile oynadığı maçta da 31 sayı ile müsabakanın en çok sayı kaydeden ismi oldu.
Basketbolumuzun özel yeteneği olarak ön plana Halil Çetinyay, bir maçta 54 sayı ve 58 verimlilik puanı ile oynayarak kariyerinin en önemli başarısını elde etmişti.
 
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