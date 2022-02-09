banner762
13 0
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
19 0
 
8 0
68 0
“Doktor kontrolsüz ilaç kullanmayın”
“Doktor kontrolsüz ilaç kullanmayın”
10 0
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
18 0
Teknecik’te yakıt bitiyor
Teknecik’te yakıt bitiyor
42 0
banner797

Basketbolda yılın ilk hakem kursu sürüyor

banner476

7 Şubat’ta başlayan ve 11 Şubat’ta sona erecek kurslar ülkemizde bulunan TBF hakemlerinden Murat Ciner, KKTC'nin deneyimli hakemlerinden ve hakem değerlendiricileri Tugay Yazgan, Ahmet Maslakcı, Ramadan Büyükel ve Okan Kandıran tarafından veriliyor

banner714
Basketbolda yılın ilk hakem kursu sürüyor
KKTC basketbol Federasyonu, basketbol hakemliğinin gelişimi konusunda adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir süre önce oluşturulan Attila Topaloğlu Hakem Akademisi 2021-22 dönemi hakem eğitim kurslarının ilkine başladı. 7 Şubat’ta başlayan ve 11 Şubat’ta sona erecek kurslar için 36 başvuru değerlendirmeye alındı ve mülakat yolu ile 26 aday eğitim almaya hak kazandı.
 
Deneyimli isimler eğitim veriyor
Eğitimler ülkemizde bulunan TBF hakemlerinden Murat Ciner, KKTC'nin deneyimli hakemlerinden ve hakem değerlendiricileri Tugay Yazgan, Ahmet Maslakcı, Ramadan Büyükel ve Okan Kandıran tarafından veriliyor.
Bu yıl açılan kurslar akademi koordinatörü Şefik Emre Çoşkun'un önderliğinde gerçekleştirilirken, MHK başkanı Ecevit Alper ve kurul üyeleri de çalışmaları yakından takip ediyor.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.