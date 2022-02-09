Basketbolda yılın ilk hakem kursu sürüyor

7 Şubat’ta başlayan ve 11 Şubat’ta sona erecek kurslar ülkemizde bulunan TBF hakemlerinden Murat Ciner, KKTC'nin deneyimli hakemlerinden ve hakem değerlendiricileri Tugay Yazgan, Ahmet Maslakcı, Ramadan Büyükel ve Okan Kandıran tarafından veriliyor

KKTC basketbol Federasyonu, basketbol hakemliğinin gelişimi konusunda adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir süre önce oluşturulan Attila Topaloğlu Hakem Akademisi 2021-22 dönemi hakem eğitim kurslarının ilkine başladı. 7 Şubat’ta başlayan ve 11 Şubat’ta sona erecek kurslar için 36 başvuru değerlendirmeye alındı ve mülakat yolu ile 26 aday eğitim almaya hak kazandı.Eğitimler ülkemizde bulunan TBF hakemlerinden Murat Ciner, KKTC'nin deneyimli hakemlerinden ve hakem değerlendiricileri Tugay Yazgan, Ahmet Maslakcı, Ramadan Büyükel ve Okan Kandıran tarafından veriliyor.Bu yıl açılan kurslar akademi koordinatörü Şefik Emre Çoşkun'un önderliğinde gerçekleştirilirken, MHK başkanı Ecevit Alper ve kurul üyeleri de çalışmaları yakından takip ediyor.