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Basketbolda yılın beşi KoopSpor’dan

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Basketbol severlerin kullandığı 1532 oy sonrasında Güven Sigorta Yılın’5’i belirlenirken, tüm oyuncular şampiyonKoopSpor’dan oldu Basketbol severlerin kullandığı 1532 oy sonrasında Güven Sigorta Yılın’5’i belirlenirken, tüm oyuncular şampiyon KoopSpor’dan oldu

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Basketbolda yılın beşi KoopSpor’dan
Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nin tamamlanması sonrasında sporcuların performansları göz önünde bulundurularak belirlenen 25 oyuncu arasında yapılan oylama sonrasında yılın 5’i seçildi.
Basketbol severlerin verdikleri oylarla ilk 5’e seçilen tüm isimler ise sezonun şampiyonu KoopSpor’dan oldu.
Yılın ilk beşi şöyle oldu:
“Temur Rustamov, Arif Yılmabaşar, Alpay Şerebetçioğlu, Kercem İnancı ve Erdem Tiryakioğlu”
Ülke basketboluna dair her türlü bilginin ve istatistiğin derlendiği bilgilerle donatılmış www.northcyprusbasketball.com internet sitesi ile www.seskibris.com haber sitesinin işbirliği içerisinde düzenlenen Güven Sigorta Yılın 5’i yarışması için 8 – 18 Temmuz tarihleri arasında ilgili link aracılığıyla tam tamına bin 532 oy kullanıldı.
 
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