Basketbolda yeni MHK’yı belirlediler

Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, Soner Evitan ve ekibi ile yolların ayrılmasından sonra yeni Merkez Hakem Kurulu’nu belirledi. Kurul Avukat Timuçin Pirgalıoğlu başkanlığında Emete Besimler ve Tahir İnancı’dan oluşuyor

Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, Soner Evitan ve ekibi ile yolların ayrılmasından sonra yeni Merkez Hakem Kurulu’nu (MHK) belirledi.

Basketbol Federasyonundanyapılan açıklamada yeni kurul Avukat Timuçin Pirgalıoğlu başkanlığında Emete Besimler ve Tahir İnancı’dan oluşuyor. Yeni MHK bugünden itibaren görevine başladı. Ayrıca kurul yakın zamanda hakemlerle geniş kapsamlı toplantı yapacak.

YENİ MHK ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Av. Timuçin Pirgalıoğlu

14 Kasım 1986 yılında Kumsal Lefkoşa’da doğdu. İlk öğreniminiLefke İstiklal İlkokulunda tamamladıktan sonra, orta öğrenimini Lefkoşa Türk Maarif Kolejinde tamamlamasının akabinde 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2010 senesinden beridir, avukatlık mesleğini icra etmektedir. Medeni hali bekardır.

Yöneticilik anlamında, muhtelif sivil toplum örgütlerinde ve spor kulüplerinde deneyimleri bulunan Pirgalıoğlu’nun, siyasi yaşamında da aktif faaliyetleri olmuştur. Halen Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sigorta Tahkim Komisyonu Üyesidir.

Lisanslı ve/veya lisanssız olarak uzun yıllar basketbol sporu ile ilgilenen Pirgalıoğlu, aktif olarak vücut geliştirme sporu ile ilgilenmektedir.

Emete Besimler

Gazi Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimi lisansına, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisansına, yerel yönetimler ön lisansına sahiptir.

Ayrıca Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yapmaktadır. Uluslararası koçluk ve NLP federasyonundan eğitim almış, Eğitim Koçu ve NLP uzmanıdır. Kişisel ve kurumsal alanlarda birçok danışmanlık ve atölye çalışması gerçekleştirmiştir.

Tahir İnancı

1986 yılında doğdu. Türk Maarif Koleji’nden mezun oldu. Evlidir. Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü lisansına, University of Greenwich Bilişim Teknolojileri (ICT) yüksek lisansına ve Atatürk Öğretmen Akademisi Pedagoji sertifikasına sahiptir.

Anadolu Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MİS) alanında lisansa devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Lefke Gazi Lisesi’nde öğretmenlik yaparak kariyerini sürdürmektedir. Bankacılık ve özel şirkette satın alma sorumluluğu iş deneyimlerine sahiptir.

