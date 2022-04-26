Basketbol’da UNILIG Final Four heyecanı 27 Nisan’da başlıyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversite Sporları Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu UNILIG’de Final Four heyecanı 27 Nisan’da başıyor! Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu’nda gerçekleşecek Final Four’da Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Rauf Denktaş Üniversitesi mücadele edecek. 27 Nisan Çarşamba günü yarı final mücadeleleri ile başlayacak Final Four’da sezonun şampiyonu ise 29 Nisan Cuma günü yapılacak final maçı ile belli olacak.

Son şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi unvanını korumak için parkeye çıkacak!

Geçtiğimiz sezonu UNILIG şampiyonu olarak tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bu sezon çıktığı 10 karşılaşmayı da kazanarak normal sezonu namağlup olarak ilk sırada tamamladı. Kendi evinde, RA25 Spor Salonu’nda gerçekleşecek Final Four mücadelesine, şampiyonluğun en büyük adayı olarak başlayacak Yakın Doğu Üniversitesi, yarı final ilk maçında 27 Nisan Çarşamba günü saat 18.30’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin karşısına çıkacak.

Yarı final aşamasının ikinci maçı ise aynı gün saat 20.30’da Girne Amerikan Üniversitesi ve Rauf Denktaş Üniversitesi arasında oynanacak. Yarı final eşleşmelerinden galip çıkan takımlar 29 Nisan Cuma günü şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

