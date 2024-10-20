Basketbolda Ulusal Antrenör Gelişim Semineri’ne yoğun ilgi



Basketbol Federasyonu, bu yıl görev almak isteyen antrenörlerimizin katılımının zorunlu olduğu Ulusal Antrenör Gelişim Semineri gerçekleşti.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Rauf Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminere 50 antrenör katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını Basketbol Federasyonu Başkan vekili Ahmet Karaoğlan ile federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş yaptılar.

HAKEMLER, FATİH SÖYLEMEZOĞLU İLE BULUŞTU

Seminerde Türkiye’nin önemli antrenörlerinden Cem Çağal, Timuçin Meri ve Hakan Göveli yer alırken, Türk Basketbolunun önemli hakemlerinden Fatih Söylemezoğlu katıldı.

TED Koleji’nde gerçekleşen seminere Türk Basketbolunun önemli ismi ve FIBA hakemlerinden Fatih Söylemezoğlu katıldı.

Söylemezoğlu, hakemlerle kurallar konusunda bilgiler verdi.

Seminer bugün de devam etti.

