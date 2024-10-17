Basketbolda Ulusal Antrenör Gelişim Semineri hafta sonu

Basketbol Federasyonu, bu yıl görev almak isteyen antrenörlerimizin katılımının zorunlu olacağı Ulusal Antrenör Gelişim Semineri düzenliyor.

19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan seminere katılmayan antrenörlerimizin lisansları bu yıl için vizelenmeyecek.

Antrenör Gelişim Semineri 19 Ekim Cumartesi günü TED Kuzey Kıbrıs Koleji Rauf Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Seminerde Türkiye’nin önemli antrenörlerinden Cem Çağal, Timuçin Meri. Ve Hakan Göveli yer alırken, Türk Basketbolunun önemli hakemlerinden Fatih Söylemezoğlu katılacaklar.

Öte yandan seminerde Pazar günü Hakem Semineri de yapılacak.



