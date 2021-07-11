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Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor

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Basketbolda tek devreli lig usulüne göreoynanacak olan U20 ve U15 Erkekler Ligleri, 14 Temmuz’da başlayacak.U20 Ligine 5, U15 Ligine 7 takım katılacak

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Basketbolda, U15 ve U20 ligleri başlıyor
Basketbolda U17 Erkekler Ligi ve Büyük Erkekler Ligi’nin tamamlanmasının adından sıra U20 ve U15 erkekler liglerine geldi. Her iki ligde ilk hafta karşılaşmaları 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
U15 Ligi’nde GAÜ, YDÜ, Koopspor, TED, Akdeniz Spor Birliği, MGA ve Soyerspor takımları yer alıyor. U20 Ligi’nde ise YDÜ, Soyerspor, Koopspor, DAÜ ve Çetinkaya takımları yer alacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan liglerde Play-off mücadelesinde iki galibiyete uzanan ekipler önce finale yükselecek. Ardından finalde de iki galibiyet elde eden taraf sezonu şampiyonlukla tamamlayacak. Her iki ligde ilk hafta programı şöyle:
U15 Erkekler Ligi ilk hafta (14 Temmuz Çarşamba)
Atatürk Spor Salonu: GAÜ – YDÜ (15.00)
Atatürk Spor Salonu: TED – Akdeniz (17.30)
Atatürk Spor Salonu: MGA – Soyer (20.00)
Koopspor (Bay)
U20 Erkekler Ligi ilk hafta (15 Temmuz Perşembe)
Atatürk Spor Salonu: YDÜ - Soyer (17.00)
Atatürk Spor Salonu: DAÜ – Çetinkaya (20.00)
Koopspor (Bay)
 
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