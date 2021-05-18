Basketbolda transfer başlıyor

Basketbol Federasyonu, 2020 – 2021 sezonu ara transfer döneminin 20 – 22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Tüm kulüplere yönelik yapılan açıklamada 2020 – 2021 sezonu ara transfer döneminin 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 10.00’da başlayıp, 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 13.00’te sona ereceği belirtildi.
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