Basketbolda sıra U18 karmalarında

Basketbolda federasyon karmalarının Türkiye Bölge Şampiyonası’na katılımları sürüyor

Basketbolda federasyon karmalarının Türkiye Bölge Şampiyonalarına katılımları sürüyor. Bir süre önce U14 ve U16 karmalarının başarılı temsiliyetlerinin ardından bugün KKTC Basketbol Federasyonu U18 Karmaları, Türkiye Bölge Şampiyonası’na katılmak için adadan ayrıldı.

8-12 Mart tarihleri arasında Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek şampiyonaya katılım gösterecek U18 Kadın Karmasının yanı sıra U18 Erkek Karması ise Mersin’de aynı tarihlerde gerçekleşecek şampiyonada parke zemine çıkacak.

U18 Kadın Karmasının antrenörlüğünü Cafer Muhtaroğlu ve Fatih Seyitler yaparken, U18 Erkek Karmasında yönetici olarak Hasan Gündüz, antrenör olarak Hasan Kasap ve Onat Serin yer alıyor.

