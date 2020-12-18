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Basketbolda organizasyonlar durdu

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Basketbolda organizasyonlar durdu
Basketbol Federasyonu U17 Erkekler Ligi fikstür çekimini iptal ettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle:
"Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu iş bulaşın fazlalaşması nedeniyle bu akşam yapılacak U17 Erkekler Ligi fikstür çekimini iptal etmiştir. Kurul, Sağlık Bakanlığı'nın verileri ışığında hareket edecektir..."
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