Basketbolda online antrenör semineri tamamlandı

Basketbol Federasyonu, yaşanan COVID-19 pandemisini göz önünde bulundurarak A takımlar seviyesindeki antrenör seminerini online olarak gerçekleştirdi

KKTC Basketbol Federasyonu, yaşanan COVID-19 pandemisini göz önünde bulundurarak A takımlar seviyesindeki antrenör seminerini online olarak gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Basketbol Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile işbirliği içerisinde hazırlanan seminer dün başlarken, bugün tamamlanacak. Seminerde Türkiye’nin 3 önemli koçu antrenörlerimize eğitim veriyor.

Eğitim Kurulu Üyesi Ahmet Şahinsoy’un antrenörlere hitabı ile başlayan seminerin ilk oturumunda TED Ankara Kolejliler Baş Antrenörü Hasan Özmeriç yer aldı.

Özmeriç, hücum ve savunmada nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı

Hasan Özmeriç 1 saatlik sürede hücumda ve savunmada nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktarırken, önemli detaylara uygulama örnekleri ile yer verdi.

Özmeriç konuşmasının başında basketbolda tek bir doğrunun olmadığını, birçok doğru olabileceğini, burada antrenörlerin tercihlerinin önemli olduğunu belirtti.

Bir koçun oyuncusundan beklentisinin ne olduğunu ortaya açıkça koyması ve bunu oyuncuya en iyi şekilde anlatması gerektiğini belirten Özmeriç, günümüz basketbolunda birebir savunma yapmanın artık kolay olmadığını vurguladı.

Basketbolda çakılı oyuncu mantığının kalmadığına da değinen Özmeriç, atletik yapıda takımların bazı şeyleri daha kolay yapabileceğini dile getirdi.

Seminerin ilk oturumu antrenörlerinÖzmeriç’e sorduğu sorularla tamamlandı.

Yakan’dan strateji yaratma ve özel durumların nasıl yönetileceği sunumu

Günün ikinci oturumunda Türkiye’nin deneyimli bir diğer koçu, TBF Eğitim Kurulu Üyesi Alaeddin Yakan antrenörlere hitap etti. Maçlarda strateji yaratma ve maç içinde yaşanan özel durumların nasıl yönetileceği konusunda bilgilerini paylaşan Alaeddin Yakan, çeşitli örnekler vererek antrenörlerin konuyu daha iyi algılayabilmesini sağladı.

Yakan, özellikle maçlarda öne geçildikten sonra, fark oluştuktan sonra oyuncularda rahat hareketler yaşanabileceğini ve bu negatif ortamların ortadan kaldırılmasının üzerinde durdu.

Antrenörlerin takım öne geçtikten sonra iyi yapılan şeylerin devamını getirmesi gerektiğini, bunun da disiplinle alakalı olduğunu vurguladı.

Yakan farklı konular ve çarpıcı örnekler vererek sunumunu tamamladı ve antrenörlerin görüşlerini alarak oturumunu tamamladı.

Özata’dan istatistik ve görüntüler eşliğinde detaylı oturum

Seminerin son oturumunda Türkiye Milli takımda 2008-2012 yılları arasında Türkiye A Milli Takım İstatistik ve Analiz Sorumlusu, 2012-2014 yılları arasında Türkiye A Milli Takım Yardımcı antrenörlüğü, 2008-görevlerinin ardından Galatasaray A Takımı yardımcı antrenörlüğü ve devamında baş antrenörlüğü yapmış Ömer Uğurata antrenörlerle buluştu.

Uğur Uğurata, sunumunda hızlı hücum, hücum geçişleri ve savunma prensiplerini antrenörlere aktardı. Uğurata konuşmasının başında atılan ve yenilen sayı farkının ortalamalarda çok fazla olmadığını, bunun üst düzey liglerde sık görüldüğünü, ligin içinde uçurum olmazsa pek görülmediğini belirtti. Kolay sayının önemine vurgu yapan Uğurata, Euroleague verilerini ortaya koyarak örnekler sundu. Özellikle pozisyon başına en fazla sayı bulan takım konumundaki Anadolu Efes’ten bahseden Uğurata, hızlı oyunda top kayıplarının artmaması için oyunculara yardım edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

A takımlar seviyesindeki online eğitim semineri antrenörlerin Uğurata’ya sorularının ardından tamamlandı.

Sırada altyapı antrenörlerine yönelik online eğitim semineri var

Basketbol Federasyonu A takımlar seviyesindeki online eğitim seminerinin ardından yeni bir seminer hazırlıklarına da başladı.

Yine eğitim biriminin, TBF ile işbirliği içinde hazırlayacağı altyapı antrenörlerine yönelik online seminerin tarihi, katılımcıları ve diğer detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.



