Basketbolda online alt yapı semineri yapıldı

KKTC Basketbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonu eğitim kurulları işbirliğinde Covid-19 pandemisi gözetilerek düzenlenen online eğitim seminerlerine hafta sonu üç oturumla devam etti.KKTC Basketbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şahinsoy’un yönettiği, altyapılara yönelik düzenlenen seminerlerde Türkiye İşitme Engelli Kadın Basketbol Milli Takım Antrenörü Koç Özlem Şencan, Asya Kartallar Takım Antrenörü Koç Menderes Gümüşdal ve Darüşşafaka A Takım Yardımcı Antrenörü ve Altyapı kondisyoneri Semih Turan, seminerlere katılan antrenörlerimizi savunma, antrenman planlaması ve ısınma konularında bilgilendirdi.“Alt yapılarda bireysel ve takım olarak adam adama savunma felsefesi ile örnek driller” konu başlığında sunum yapan Koç Özlem Şencan, ülkemizde alt yapılarda yasak olan alan savunması uygulamasını Türkiye’de oturtmaya çalıştıklarını, Kıbrıs’ta bu konudaki istikrarın devamından dolayı tebrik ettiğini belirtti.Alt yapılarda verilen savunma eğitiminin önemli olduğunu ve bunun üst yapıya taşındığını belirten Şencan, “İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma başarılı yapar” sözünden yola çıkarak her oyuncunun yetenekleri çerçevesinde hücum yapabildiğini ancak her oyuncunun savunma yapabileceğini vurguladı.Alt yapılarda adam adama savunmanın öğretilmesi gerektiğini aktaran Şencan, bir antrenör için doğru olan savunmanın diğeri için doğru olmayabileceğini, antrenörün takımına yaptıracağı savunmayı bulması ve geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.Online seminerlerin ikincisinde Koç Menderes Gümüşdal, “Alt yapılarda yaş kategorilerine göre antrenman planlamasında dikkat edilmesi gerekenler” konu başlığını antrenörlerimize aktardı. Gümüşdal, çocukların basketbol eğitimden keyif almasının önemine vurgu yaparken, eve gelip ailesine heyecanla yaptığı idmanı anlatan bir çocuğun doğru bir idmandan çıktığını belirtti. Gümüşdağ bir çocuğun çok yorgun şekilde idman bitirmesinin onu soğutabileceğine vurgu yaparak, ailelerin maalesef çocuklarının yorgun olmasını tercih ettiğini, ev içinde çocuğun yorgun olmasını istediğini, bunun ise çok yanlış bir anlayış olduğunu vurguladı.Basketbolda en önemli noktalardan bir tanesinin yaş gruplarına yönelik antrenman programlamasının yanlış yapıldığını gözlemlediğini belirten Gümüşdal, yaş gruplarında tavsiye edilen antrenman saatlerinin yanı sıra yıllık antrenman planlamasının doğru yapılmasının önemine de vurgu yaptı. Semih Turan ise “Alt yapı yaş kategorilerine göre ısınma, güçlendirme ve çabukluğu sağlayıcı saha içinde yapılabilecek çalışmalara örnekler” konu başlıklı sunum gerçekleştirdi.Isınmanın önemine alt yaş gruplarından başladıklarını belirten Turan, sakatlık riskini azaltma adına bunun önemine değinirken, altyapılarda çocuklara ilk olarak hareketleri ne için yapması, nasıl ve hangi açılarda yapması gerektiğini öğrettiklerini belirtti. Isınmanın çocukların en sıkıldığı kısım olmasına rağmen oyunlarla bunu çeşitlendirdiklerini ifade eden Turan görsel örneklerle sunumunu desteklerken, sporcuların bir yaştan sonra bilinçlendiğini, kendi kas gruplarına göre nasıl ısınacaklarını daha iyi bildiklerini vurguladı.Acele ısınmamaya önem gösterilmesi gerektiğini aktaran Turan, sakatlığın önüne geçme adına her hareketi en doğru ve en maksimum şekilde yapılmasını sağladıklarını belirtti.