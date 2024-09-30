Basketbolda MHK Başkanı Nusret Sırdar

Basketbol Federasyonu yönetim kurulu bir süre önce Merkez Hakem Kurulu’ndan affını isteyen Eser Taçoy’un yerine Nusret Sırdar’ı atadı.

Nusret Sırdar’ın atanması ile ilgili yönetim kurulu toplanarak atamayı gerçekleştirdi.

Nusret Sırdar’ın başkanlığını yapacağı Merkez Hakem Kurulu’nda Ulviye Beşe ve Deniz Orhunöz de yer alacak.

