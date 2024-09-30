Basketbolda MHK Başkanı Nusret Sırdar

Basketbol Federasyonu yönetim kurulu bir süre önce Merkez Hakem Kurulu’ndan affını isteyen Eser Taçoy’un yerine Nusret Sırdar’ı atadı.
Nusret Sırdar’ın atanması ile ilgili yönetim kurulu toplanarak atamayı gerçekleştirdi.
Nusret Sırdar’ın başkanlığını yapacağı Merkez Hakem Kurulu’nda Ulviye Beşe ve Deniz Orhunöz de yer alacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.