Basketbolda Lig kuraları 9 Kasım’da çekilecek

Basketbolda 2024-2025 sezonu liglerin fikstürü 9 Kasım Cumartesi günü çekilecek.

Başkanvekili Ahmet Karaoğlan imzası ile yapılan açıklamada, 18 Kasım Pazartesi başlayacak olan ligler için Ligler Direktörlüğü 9 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon lokalinde tüm liglerin kura çekimleri gerçekleştirileceği bildirildi.

