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Basketbolda Lig kuraları 9 Kasım’da çekilecek

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Basketbolda Lig kuraları 9 Kasım’da çekilecek
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Basketbolda 2024-2025 sezonu liglerin fikstürü 9 Kasım Cumartesi günü çekilecek.
Başkanvekili Ahmet Karaoğlan imzası ile yapılan açıklamada, 18 Kasım Pazartesi başlayacak olan ligler için Ligler Direktörlüğü 9 Kasım Cumartesi günü saat 10.00’da federasyon lokalinde tüm liglerin kura çekimleri gerçekleştirileceği bildirildi.
 
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