Basketbolda heyecan sürecek

Basketbol Federasyonu tarafından sezon öncesinde organize edilen Açılış Kupasında heyecan sürecek.
Yarın akşam Atatürk Spor Salonunda başlayacak olan üçüncü haftanın ilk maçında Koopspor, Soyer Hacıganimler’i konuk edecek. Maç saat 19:00’da başlayacak.
Perşembe akşamı ise Yakın Doğu Üniversitesi, ligin yeni ekibi Çetinkaya’yı RA 25 Spor Salonunda saat 19:00’da başlayacak maçta konuk edecek. Haftanın son maçında ise Cuma akşamı saat 17:00’de DAÜ ile GAÜ, Atatürk Spor Salonunda karşılaşacak.
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