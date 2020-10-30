Basketbolda hakem semineri sürüyor

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Hakem Geliştirme ve Hakem Değerlendiricisi Eğitim Semineri başladı

Basketbol Federasyonunun organize ettiği Hakem Geliştirme ve Hakem Değerlendiricisi Eğitim Semineri dün başladı.3 gün sürecek hakem eğitim semineri KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda başlarken bugün KTSYD Konferans Salonu’nda devam edecek. Seminerin açılışında KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Recep Ankaralı hakemlere bir konuşma yaparak hitap etti.Konuşmaların ardından TBF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Koordinatörü Murat Biricik tarafından hakemlere yeni kurallarla ilgili bilgiler aktarıldı. Seminer, hakem değerlendiricisi eğitimi yönüyle de önem taşıyor.Yeni sezonla birlikte KKTC Basketbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulacak yeni sisteme geçişte verilecek eğitimle birlikte hakem değerlendiricisi olarak görev yapacak kişilerin bilgilendirilmesi sağlanacak.