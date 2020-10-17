Basketbolda hakem atamaları performansa göre olacak

Basketbol Federasyonu, hakem görevlendirmeleri konusunda 3 ayrı kategori oluştururken, atamaları hakem performans puanlarına göre yaptıracak. Federasyon hakem ücretlerinde iyileştirmeye gitti

Basketbolda başkanlık görevine getirilen Orhun Mevlit ve yeni yönetimi hakem atamaları konusunda yeni bir uygulamayı devreye sokuyor.

Merkez Hakem Kurulu ile yapılan görüşmeler sonrasında yeni uygulamanın uygulanması kararı verilirken, hakem atamalarının usulü değiştirildi. Geçmiş yıllarda klasmana göre hakem görevlendirilmesi yapılırken, bu kez performans puanına dayalı bir anlayışa gidilecek.

Maçlar kategorilere ayrılıyor, hakemler performans puanına göre atanıyor

Yeni uygulama öncesinde basketboldaki organizasyonlar kategorilere ayrıldı. 1.kategori Büyük Erkekler Ligi maçları olurken, 2.kategori Büyük Kadınlar Ligi, U20 Ligi ve Üniversiteler Ligi’nden oluştu. 3.kategoride ise U 17, U15 ve U13 ligleri yer aldı.

Sezon öncesi ilk kez yapılacak mekik koşu testinden alınacak puanlar, lig maçları başlaması ile 3 maçlık performans değerlendirmesinden gelecek puanlarla birleşerek hakemlerin hangi kategorilerde maç alacağını belirlenecek.

Performans puanları her üç maçta değişecek. Performans puanına göre en üst kategoride maç alacak hakemin ücreti en fazla olurken, diğer 2 kategoride de ücret farklılığı olacak. Yeni uygulamaya gidilirken, hakem ücretlerinde iyileştirmeye de giden federasyon yönetimi, hakem performanslarının en üst düzeyde olmasını amaçlıyor.

Ersoy, hakem vizyonunu açıkladı

Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Metin Ersoy, federasyonun hakem vizyonu ile ilgili bilgiler verdi. Ersoy, maddeler halinde sıraladığı vizyonda ilk sıraya ülkemiz basketbol hakemlerinin uluslararası platformlarda yer bulmalarını sağlamayı yerleştirdi.

Ersoy, “Hakemlerin hizmet içi eğitimleri MHK ile işbirliği içinde, gerek KKTC’deki eğitim kurumlarından gerek ise Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan destek alınarak düzenleyeceğiz. Şeffaf kriterlerle puanlandırılan huzurlu bir hakem ortamı oluşturacağız. Hakemlerin fiziki ve bilgi kapasiteleri ölçülebilir şekle getireceğiz. Hakem sayılarının artırılması için MHK ile koordineli bir şekilde Hakem Eğitim Kurulu tarafından kurslar açacağız.” diyerek vizyonlarının tamamını ortaya koydu.



