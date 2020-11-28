Basketbolda gençler parkeye iniyor

ÖYAK-Kemal Aksay U 17 Erkekler Turnuvası Atatürk Spor Salonu’nda ve tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacak. Pazartesi günü başlayacak olan ve 7 takım mücadele edeceği turnuvanın kuraları çekildi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ÖYAK-Kemal Aksay Turnuvası, 30 Kasım Pazartesi başlıyor. U 17 Erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek turnuvada tüm maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ve tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacak.

Toplam 7 takımın mücadele edeceği turnuvayla ilgili Basketbol Federasyonu Lokali’nde kulüp temsilcileri ile federasyon yetkilileri bir araya geldi. Turnuvayla ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından kura çekimi gerçekleştirildi.

U17 Erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek Öyak-Kemal Aksay Turnuvası’na Soyer Hacıhanimler ve Soyerspor 2 farklı takım olarak katılırken, YDÜ, MGA, Koopspor, Akdeniz ve GAÜ ekipleri dahil oldular.

Turnuvanın ilk maçında 30 Kasım Pazartesi saat 18.00’de YDÜ ile Soyer Hacıganimler karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi ilk turu Bay geçen GAÜ ile 3 Aralık Perşembe akşamı karşılaşacak.MGA-Akdeniz ve Koopspor-Soyerspor maçları 1 Aralık Salı günü oynanacak.

İlk maçların galipleri 3 Aralık Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Turnuvada final maçı ise 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

