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Basketbolda gençler de parkede

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ÖYAK-Kemal Aksay U 17 Erkekler Turnuvası, Pazartesi akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak

Basketbolda gençler de parkede

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen ÖYAK-Kemal Aksay U 17 Erkekler Turnuvası, 30 Kasım Pazartesi başlıyor. Tüm maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda ve tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacak.

U17 Erkekler kategorisinde gerçekleştirilecek Öyak-Kemal Aksay Turnuvası’na Soyer Hacıganimler ve Soyerspor 2 farklı takım olarak katılırken, YDÜ, MGA, Koopspor, Akdeniz ve GAÜ ekipleri de turnuvaya dahil oldular.

Turnuvanın ilk maçında 30 Kasım Pazartesi saat 18.00’de YDÜ ile Soyer Hacıganimler karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi ilk turu Bay geçen GAÜ ile 3 Aralık Perşembe akşamı karşılaşacak. MGA-Akdeniz ve Koopspor-Soyerspor maçları 1 Aralık Salı günü oynanacak.

İlk maçların galipleri 3 Aralık Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Turnuvada final maçı ise 5 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

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