Basketbolda fikstür çekildi

BÜYÜK ERKEKLER LİGİ

U17 ERKEKLER LİGİ FİKSTÜRÜ

KKTC Basketbol Federasyonu, uzun bir süredir başlatmak için mücadele verdiği ligleri bu ay içinde başlatma kararı alırken, fikstür çekimini de gerçekleştirdi. Büyük Erkekler Ligi ve U17 Erkekler Ligi’nin fikstür çekimi Basketbol Federasyonu Lokali’nde yapılırken, program da netleşti. Tek devreli lig usulüne göre yapılacak 2 kategoride daha sonra yarı final ve final serileri oynanacak.6 takımın yer aldığı Büyük Erkekler Ligi, bu ayın son haftasında başlayacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak maçların ardından lig sıralamasına göre saha avantajı kuralı uygulanacak, yarı finalde 2’yi bulan takım finale çıkacak, finalde ise 3 maçı kazanan takım şampiyon olacak.Spor salonlarının kullanım durumunun netleşmesi ile birlikte tam tarihleri kısa bir süre içerisinde açıklayacak olan federasyon, yarı final ve final serilerinin tarihlerini ise netleştirdi.Buna göre yarı finallerdeki maçlar 21-27 Haziran haftasında yer alacak. Final serisinde ise maçlar 28 Haziran, 30 Haziran, 2 Temmuz, gerekirse 5 ve 7 Temmuz’da oynanacak.Koopspor-ÇetinkayaGAÜ-YDÜH.Soyer-DAÜÇetinkaya-DAÜYDÜ-H.SoyerKoopspor-GAÜGAÜ-ÇetinkayaH.Soyer-KoopsporDAÜ-YDÜÇetinkaya-YDÜKoopspor-DAÜGAÜ-H.SoyerH.Soyer-ÇetinkayaDAÜ-GAÜYDÜ-KoopsporBasketbol Federasyonu 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek U 17 Erkekler Ligi’nin 19 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı. Fikstür çekimi ile birlikte maç programı belirlenirken, maç tarihleri ve saatleri federasyon tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak klasman maçları sonunda yarı finaller ve finaller yer alacak.GAÜ-SoyersporYDÜ-MGAKoopspor-Akdeniz SBSoyerspor-Akdeniz SBMGA-KoopsporGAÜ-YDÜYDÜ-SoyersporKoopspor-GAÜAkdeniz SB-MGASoyerspor-MGAGAÜ-Akdeniz SBYDÜ-KoopsporKoopspor- SoyersporAkdeniz SB-YDÜMGA-GAÜ