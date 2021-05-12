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Basketbolda fikstür çekildi

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Basketbolda fikstür çekildi
KKTC Basketbol Federasyonu, uzun bir süredir başlatmak için mücadele verdiği ligleri bu ay içinde başlatma kararı alırken, fikstür çekimini de gerçekleştirdi. Büyük Erkekler Ligi ve U17 Erkekler Ligi’nin fikstür çekimi Basketbol Federasyonu Lokali’nde yapılırken, program da netleşti. Tek devreli lig usulüne göre yapılacak 2 kategoride daha sonra yarı final ve final serileri oynanacak.
Büyük Erkekler Ligi için geri sayım başladı
6 takımın yer aldığı Büyük Erkekler Ligi, bu ayın son haftasında başlayacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak maçların ardından lig sıralamasına göre saha avantajı kuralı uygulanacak, yarı finalde 2’yi bulan takım finale çıkacak, finalde ise 3 maçı kazanan takım şampiyon olacak.
Spor salonlarının kullanım durumunun netleşmesi ile birlikte tam tarihleri kısa bir süre içerisinde açıklayacak olan federasyon, yarı final ve final serilerinin tarihlerini ise netleştirdi.
Buna göre yarı finallerdeki maçlar 21-27 Haziran haftasında yer alacak. Final serisinde ise maçlar 28 Haziran, 30 Haziran, 2 Temmuz, gerekirse 5 ve 7 Temmuz’da oynanacak.
 
 
BÜYÜK ERKEKLER LİGİ
                                              
1. HAFTA                                                          
Koopspor-Çetinkaya        
GAÜ-YDÜ           
H.Soyer-DAÜ     
 
2. HAFTA                                                          
Çetinkaya-DAÜ 
YDÜ-H.Soyer
Koopspor-GAÜ  
 
3. HAFTA                                                          
GAÜ-Çetinkaya 
H.Soyer-Koopspor             
DAÜ-YDÜ           
 
4. HAFTA                                                          
Çetinkaya-YDÜ 
Koopspor-DAÜ  
GAÜ-H.Soyer
 
5. HAFTA                                                          
H.Soyer-Çetinkaya           
DAÜ-GAÜ           
YDÜ-Koopspor  
 
U17 erkekler Ligi 19 Mayıs’ta başlıyor
Basketbol Federasyonu 6 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek U 17 Erkekler Ligi’nin 19 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı. Fikstür çekimi ile birlikte maç programı belirlenirken, maç tarihleri ve saatleri federasyon tarafından kısa süre içerisinde açıklanacak. Tek devreli lig usulünde oynanacak klasman maçları sonunda yarı finaller ve finaller yer alacak.
 
U17 ERKEKLER LİGİ FİKSTÜRÜ
 
1. HAFTA                                           
GAÜ-Soyerspor
YDÜ-MGA
Koopspor-Akdeniz SB
 
2. HAFTA                                           
Soyerspor-Akdeniz SB
MGA-Koopspor
GAÜ-YDÜ
 
3. HAFTA                                           
YDÜ-Soyerspor
Koopspor-GAÜ
Akdeniz SB-MGA
 
4. HAFTA                                           
Soyerspor-MGA
GAÜ-Akdeniz SB
YDÜ-Koopspor
 
5. HAFTA                                           
Koopspor- Soyerspor
Akdeniz SB-YDÜ
MGA-GAÜ
 
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