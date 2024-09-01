Basketbolda E Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu başlıyor

Basketbol Federasyonu tarafından E Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu yarın başlıyor. 2-16 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan kurs saat 16:00’dan TED Kuzey Kıbrıs Koleji Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Kursta Yakın Doğu Üniversitesi Doçent Dr.Hakan Atamtürk, Profesör Dr. Cevdet Tınazcı, Profesör Dr.Ulaş Yavuz, Doçent Dr.Nazım Burgul, uzaman Gözde Acaray, Emine Ömerağa, Tahir Soyer, KKTC Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Dr.Seyfi Savaş ve Tür Basketbolunun önemli antrenörlerinden Cem Çağal kursiyerlere teorik bilgiler vereecekler. Eğitimler sonrasında yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılar KKTC Basketbol Federasyonu tarafından verilecek olan ve KKTC’de geçerli olacak olan E Kademe Antrenörlük belgesi sahibi olacaklar.



