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Basketbolda E Kademe Kursu devam ediyor

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Basketbolda E Kademe Kursu devam ediyor
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Basketbol E Kademe Ulusal Antrenörlük Kursu devam ediyor.
2-16 Eylül tarihleri arasında TED Koleji Kampüsünde gerçekleşecek seminere 35 aday katılıyor.
Kurrsta dün Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’’nde Doç. Dr Nazım Burgul Sporda Yönetim ve OrganizasyonUzman Psikolg Gözde Acaray Spor Psikolojisi ve Emine Ömerağa da Spor ve Beslenme konularında adaylara sunum yaptı.
Bu arada kursta kursiyerler ilk haftanın sonunda sınava girecekler.
 
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